Россия озабочена беспрецедентным за весь послевоенный период обострением внутриполитической ситуации в Боснии и Герцеговине (БиГ). Причиной стали безответственные действия некоторых внешних сил.

Под серьезной угрозой оказались все достижения по межнациональному примирению. Об этом на заседании Совета Безопасности 3 ноября заявил постоянный представитель РФ при Организации Объединенных Наций (ООН) Василий Небензя, которого процитировало РИА «Новости».

Он подчеркнул, что Россия как один из гарантов Дейтонских соглашений безучастной к ситуации не останется.

«Мы не будем мириться с демонстрируемым рядом наших коллег пренебрежительным отношением к суверенитету Боснии и Герцеговины, за которым стоит нежелание выходить из образа опекуна БиГ, имеющего право диктовать боснийцам то, как им надлежит строить свою государственность и управлять своей страной», — сказал Небензя.

Разногласия между представителями хорватов, боснийцев и сербов возникли после введения уголовной ответственности за отрицание факта геноцида мусульман в 1995 году в Сребренице. МИД России назвал положение о наказании «грубым вмешательством» и «вопиющим превышением полномочий».

В июле текущего года главы Сербии, Албании и Северной Македонии решили создать региональную экономическую инициативу под названием «Открытые Балканы». Она также получила неофициальное название «мини-Шенген».