Руководство Западных Балкан нацелилось на углубление экономической интеграции

Сербский президент Александр Вучич и премьер-министры Албании и Северной Македонии Эди Рама и Зоран Заев презентовали новый формат региональной экономической инициативы «мини-Шенген». Она получила название «Открытые Балканы», передает «Парламентская газета».

По данным издания, проект планируется реализовать до начала 2023 года. Он предполагает углубление экономической интеграции и обеспечение свободного передвижения людей, капиталов, товаров и услуг между странами региона. Власти Черногории, Боснии и Герцеговины и руководство временной администрации Косова также получили предложения присоединиться к этой инициативе.