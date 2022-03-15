Обновленная Конституция вступила в силу в Белоруссии

Изменения и дополнения в Конституцию Белоруссии вступают в силу во вторник, 15 марта. Они были приняты в результате референдума, который прошел 27 февраля, уточнило РИА «Новости».

«С 15 марта 2022 года вступит в силу решение республиканского референдума о принятии изменений и дополнений Конституции Белоруссии», — приводятся слова главы ЦИК Игоря Карпенко в Telegram-канале Центризбиркома.

В сообщении также указано, что решение референдума имеет обязательную силу и будет являться неотъемлемой частью Конституции.

«Глубоко символично, что решение республиканского референдума вступит в силу 15 марта — в День Конституции республики Белоруссии», — говорится в сообщении.

Президент России Владимир Путин на прошлой неделе согласовал с белорусским коллегой Александром Лукашенко шаги по взаимной поддержке на фоне санкций. Главы двух стран также обсудили цены на энергоносители. Встреча Путина и Лукашенко состоялась в Москве 11 марта.

В ходе беседы лидеры государств затронули вопросы кооперации в промышленности, сельском хозяйстве и грузоперевозках между странами. Также президенты предметно рассмотрели ситуацию в мире, в том числе происходящее на Украине.