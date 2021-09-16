В нектаринах и персиках из Грузии обнаружили вирусы

В нектаринах и персиках, поставляемых из Грузии в Россию, Россельхознадзор обнаружил вирусы, сообщили в ведомстве. В ходе прошедших переговоров Россельхознадзор попросил грузинских специалистов принять меры по недопущению поставок в Россию зараженной продукции, а также проинформировать о результатах расследования причин произошедшего.

«Впервые в грузинских товарах, поступивших на территорию РФ, был выявлен возбудитель опасного карантинного заболевания бурой монилиозной гнили (Monilinia fructicola). В трех случаях симптомы поражения были выявлены в нектаринах, в одном — в персиках», — привел ТАСС сообщение ведомства. В нем также указывалось, что нотификации по всем фактам обнаружений были направлены в адрес Национального агентства продовольствия Грузии.

Объем поставок нектаринов в текущем году уже практически равен общему количеству этой продукции по итогам прошлого года — 14 тысяч тонн.

Россельхознадзор в ходе прошедших переговоров попросил грузинских специалистов принять меры по недопущению в дальнейшем поставок в Россию зараженной продукции, а также проинформировать о результатах расследования причин случившегося.

Осень в этом году очень щедра на урожай яблок — съесть столько, пока они не испортились, вряд ли кто-то сможет. Но давать фруктам пропадать совсем не обязательно. «360» рассказывает о популярных и не очень методах дать яблокам вторую жизнь — для себя или для тех, кто может нуждаться в этом больше.