Новый вариант коронавируса обнаружен в Великобритании

Британский Минздрав сообщил, что ученые нашли новый штамм COVID-19, который распространяется быстрее уже известных типов. Предполагается, что именно он вызвал быстрое распространение заболевания на юго-востоке Англии.

Об этом со ссылкой на главу Минздрава королевства Мэтта Хэнкока сообщило издание Newsweek. Выступая в Палате общин, он сообщил, что уже зафиксировано около тысячи заражений новым типом вируса в 60 разных районах страны, и их количество быстро увеличивается.

Министр сообщил, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) уже проинформирована о новом типе вируса. Причем, подобные штаммы уже были обнаружены в разных странах Европы в последние месяцы. При этом Хэнкок подчеркнул, что пока нет никаких оснований считать, что новая мутация приводит к тяжелым формам заболевания, или она не будет реагировать на уже производимую вакцину от COVID-19.

Хэнкок сообщил, что средняя ежедневная госпитализация выросла на 13%, а среднесуточное число случаев заболевания увеличилось на 14% за последнюю неделю по всей Великобритании.

В Лондоне, части Эссекса и южном Хартфордшире на юге Англии будут введены строжайшие ограничения в соответствии с «третьим уровнем» правил правительства Великобритании в отношении COVID.

«Мы не знаем, в какой степени это происходит из-за нового варианта. Независимо от его причины мы должны предпринять быстрые и решительные действия, которые, к сожалению, абсолютно необходимы для борьбы с этой смертельной болезнью, пока вакцина разрабатывается», — сообщил парламентариям Хэнкок.

В результате распространения коронавирусной инфекции нового типа власти Калининградской области ввели локдаун на новогодние праздники и первую рабочую неделю января.