Калининградская область ввела локдаун на новогодние праздники

Ограничения будут действовать с 28 декабря по 17 января. В этот период будут закрыты все торговые центры и магазины, за исключением продовольственных, а также аптек и магазинов зоотоваров. Не будут работать фитнес-центры, кинотеатры, музеи, парикмахерские, салоны красоты и другие учреждения.

Отменяются уличные ярмарки, массовые мероприятия, запрещены корпоративы. Банки и МФЦ будут работать только с юридическими лицами. Также граждане не смогут попасть на прием в местные органы власти.

В школах по 17 января продлены каникулы. Все секции и кружки закроют. Студенты будут сдавать сессию в онлайн-режиме.

Для жителей старше 65 лет и людей с хроническими заболеваниями до 31 января продлен режим самоизоляции.

Решение по работе кафе и ресторанов на праздники примут «в ближайшую неделю». Предварительно власти готовы разрешить работу общепита с 6 до 23 часов при занятии не более половины мест в зале.