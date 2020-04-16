Обмен пленными между Украиной и Донбассом посчитали в МИД РФ положительным шагом
Заместитель главы МИД РФ Андрей Руденко подчеркнул, что в России позитивно восприняли обмен заключенными между Украиной и Донбассом. Об этом сообщило РИА «Новости».
По информации «Политики сегодня», это посчитали правильным шагом к выполнению договоренностей «нормандской четверки».
«Позитивно оцениваем состоявшийся обмен, это шаг в правильном направлении по выполнению решений парижского саммита „нормандской четверки“ в декабре прошлого года», — заявил Руденко.
По его словам, в Москве «рассчитывают, что на следующем заседании Минской контактной группы, которое пройдет 22 апреля в формате видеоконференции, удастся достичь новых договоренностей».
Ранее ДНР и Украина закончили первый в 2020 году обмен пленными.