    16 апреля 2020, 11:50

    ДНР обменялась пленными с Украиной

    Андрей Иванов

    ДНР и Украина завершили первый в 2020 году обмен пленными. Киев передал 10 человек, а самопровозглашенная республика — девять. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на омбудсмена ДНР Дарью Морозову.
    ДНР обменялась пленными с Украиной

    По словам представителя России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, все прошло не очень гладко.

    «Киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене. Договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации», — приводит агентство слова Грызлова.

    16 апреля состоится обмен пленными между ЛНР и Украиной по схеме «11 на семь». Из-за пандемии коронавируса власти ДНР отправят своих освобожденных людей на двухнедельный карантин.

    29 декабря 2019 года состоялся первый большой обмен пленными между Украиной и Донбассом. Киев, Донецк и Луганск договорились провести обмен в формате «всех установленных на всех установленных» во время трехсторонних переговоров 23 декабря. Процедура прошла на линии соприкосновения, у контрольно-пропускного пункта «Майорское», Горловка.