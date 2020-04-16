ДНР обменялась пленными с Украиной

По словам представителя России в контактной группе по Донбассу Бориса Грызлова, все прошло не очень гладко.

«Киевская делегация в контактной группе долго тормозила принятие решения об обмене. Договоренности удалось достичь только после подключения высшего уровня администрации», — приводит агентство слова Грызлова.

16 апреля состоится обмен пленными между ЛНР и Украиной по схеме «11 на семь». Из-за пандемии коронавируса власти ДНР отправят своих освобожденных людей на двухнедельный карантин.

29 декабря 2019 года состоялся первый большой обмен пленными между Украиной и Донбассом. Киев, Донецк и Луганск договорились провести обмен в формате «всех установленных на всех установленных» во время трехсторонних переговоров 23 декабря. Процедура прошла на линии соприкосновения, у контрольно-пропускного пункта «Майорское», Горловка.