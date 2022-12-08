Мир 08 декабря 2022, 18:48 Обмен на Грайнер стал для Бута неожиданностью Супруга Бута: 2 дня назад муж еще не знал о предстоящем обмене YouTube

Читать 360tv в

Два дня назад Виктор Бут не знал о планируемом обмене на американку Бриттни Грайнер. Об этом супруга россиянина Алла рассказала телеканалу «Россия 24».

«Мы во вторник с Виктором разговаривали, он еще ничего не знал. Он сегодня должен был звонить как раз мне, <...> но увидимся и обнимемся как раз вместо звонка», — сказала женщина.

Реклама

По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, сроки обмена Бута на Грайнер не озвучивались до последнего момента. Россия и США продолжали переговоры.

Реклама

«Общение велось строго по каналу связи между двумя государствами, это было установлено на уровне президентов России и Соединенных Штатов, поэтому до последнего момента не было известно, когда точно это состоится», — объяснил он.

Виктор Бут попал в американскую тюрьму в 2012 году. До этого его задержали в Таиланде и вывезли в США. Суд присяжных приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы по подозрению в продаже оружия террористам.