08 декабря 2022, 18:48
Обмен на Грайнер стал для Бута неожиданностью
Супруга Бута: 2 дня назад муж еще не знал о предстоящем обмене
Два дня назад Виктор Бут не знал о планируемом обмене на американку Бриттни Грайнер. Об этом супруга россиянина Алла рассказала телеканалу «Россия 24».
«Мы во вторник с Виктором разговаривали, он еще ничего не знал. Он сегодня должен был звонить как раз мне, <...> но увидимся и обнимемся как раз вместо звонка», — сказала женщина.
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По словам адвоката россиянина Алексея Тарасова, сроки обмена Бута на Грайнер не озвучивались до последнего момента. Россия и США продолжали переговоры.
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«Общение велось строго по каналу связи между двумя государствами, это было установлено на уровне президентов России и Соединенных Штатов, поэтому до последнего момента не было известно, когда точно это состоится», — объяснил он.
Виктор Бут попал в американскую тюрьму в 2012 году. До этого его задержали в Таиланде и вывезли в США. Суд присяжных приговорил россиянина к 25 годам тюрьмы по подозрению в продаже оружия террористам.
США
Россия
Виктор Бут
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