Мир 08 декабря 2022, 22:18 США не стали менять позицию по Украине на фоне обмена Грайнер на Бута Белый дом: обмен заключенными с РФ не изменил позицию США по Украине РИА «Новости»

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Обмен россиянина Виктора Бута на американку Бриттни Грайнер не поменял отношения Вашингтона к ситуации вокруг Украины. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.

«Это не изменит нашей помощи украинцам», — отметила она.

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По словам Жан-Пьер, США взаимодействовали с Россией только по поводу вопроса обмена заключенными.

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Американский президент Джо Байден ранее указал на напряженность во время переговоров между США и Россией по обмену баскетболистки Бриттни Грайнер на Виктора Бута. Он добавил, что Соединенные Штаты будут добиваться освобождения американца Пола Уилана, которого осудили в 2020 году.

МИД России сообщил об обмене Грайнер на Бута, процедура проходила в аэропорту Абу-Даби. Самолет, на борту которого находится Виктор Бут, уже прилетел на территорию России.

Россиянина арестовали в 2008 году в Таиланде, с 2010-го он находился в американской тюрьме. Суд присяжных приговорил Бута к 25 годам заключения и штрафу в 15 миллионов долларов.