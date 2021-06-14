Путин рассказал, как НАТО обмануло Горбачева

Президент России Владимир Путин в интервью, данном в Кремле журналисту телекомпании NBC Киру Симмонсу, подчеркнул, как важно закреплять на бумаге полученные обещания. В качестве примера он привел случай, когда верхушка НАТО посулила последнему генеральному секретарю ЦК КПСС Михаилу Горбачеву не допустить расширения альянса на восток.

Он также предложил Киру Симмонсу спросить об этом самого политика.

«Устно, но все-таки было обещано, что не будет расширения НАТО на восток. Ну и где эти обещания? Две волны расширения!» — подчеркнул Путин.

Журналист осведомился, где было закреплено это обещание.

«Вы молодец! Правильно, обманули дурачка на четыре кулачка — у нас так в народе говорят. Надо все закреплять на бумаге», — подчеркнул глава государства.

Разговаривая с российским президентом, американский журналист несколько раз перебивал его, не давая ответить на вопрос. В ответ Путин потребовал не затыкать ему рот.