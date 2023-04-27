Мир 27 апреля 2023, 10:29 Обломки неопознанного военного объекта обнаружили в Польше Минобороны Польши: неопознанный военный объект обнаружили около города Быдгощ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Обломки неопознанного военного объекта обнаружили в 15 километрах от города Быдгощ на севере Польше. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Twitter.

Ведомство уточнило, что для местных жителей находка не представляет никакой опасности. На место выдвинулись военные саперы.

Реклама

«Безопасности местных жителей ситуация никак не угрожает. Место происшествия осматривают саперы, военная полиция и жандармерия», — говорится в сообщении Минобороны.

Генеральный прокурор Збигнев Зебро уточнил в Twitter, что речь идет о неком воздушном объекте. Окружная прокуратура начала проверку по факту находки.

«В окрестностях населенного пункта Замость нашли обломки воздушного военного объекта, идет проверка», — добавил он.

В ноябре 2022 года на востоке Польши рухнула украинская ракета без опознавательной маркировки, погибли два человека.