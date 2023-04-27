27 апреля 2023, 10:29
Обломки неопознанного военного объекта обнаружили в Польше
Минобороны Польши: неопознанный военный объект обнаружили около города Быдгощ
Обломки неопознанного военного объекта обнаружили в 15 километрах от города Быдгощ на севере Польше. Об этом сообщила пресс-служба министерства обороны страны в Twitter.
Ведомство уточнило, что для местных жителей находка не представляет никакой опасности. На место выдвинулись военные саперы.
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«Безопасности местных жителей ситуация никак не угрожает. Место происшествия осматривают саперы, военная полиция и жандармерия», — говорится в сообщении Минобороны.
Генеральный прокурор Збигнев Зебро уточнил в Twitter, что речь идет о неком воздушном объекте. Окружная прокуратура начала проверку по факту находки.
«В окрестностях населенного пункта Замость нашли обломки воздушного военного объекта, идет проверка», — добавил он.
В ноябре 2022 года на востоке Польши рухнула украинская ракета без опознавательной маркировки, погибли два человека.
Польша
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