Обязательное ношение масок ввели в Белоруссии с 9 октября

В Белоруссии c 9 октября усиливаются меры профилактики, связанные с пандемией коронавируса. Там вводится обязательное ношение масок и соблюдение социальной дистанции в общественных местах. Такое сообщение распространили в пресс-службе министерства здравоохранения республики.

Носить маски нужно будет в магазинах, заведениях общепита, в театрах и кино, на стадионах и в концертных залах, а также в учреждениях здравоохранения. Как уточнил «Интерфакс», такие меры связаны с тем, что в последнее время по всей Белоруссии, в том числе и в Минске, фиксируется неблагополучная ситуация с ростом заболеваемости COVID-19.

«Внесено существенное дополнение — ответственность физических лиц (граждан). Соблюдать правила будет необходимо и в общественном транспорте всех видов, включая такси. В санитарных нормах и правилах также указано, как должна носиться маска: она должна закрывать нос, рот и подбородок», — отметили в Минздраве.

Контролировать все эти требования будет санитарно-эпидемиологическая служба. Вместе с ней к работе подключатся такие ведомства, как белорусское МВД и Минтранс.

По последним данным на пятницу, 8 октября, на территории Белоруссии заболели коронавирусной инфекцией еще 1 995 человек. Умерли от осложнений 16 пациентов. В общей сложности с начала пандемии в республике заразились 553 795 человек. Количество жертв болезни достигло уже 4 259. Тем не менее, президент Белоруссии Александр Лукашенко уверен, что его страна борется с вирусом успешнее Запада.