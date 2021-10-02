Лукашенко: Белоруссия справляется с коронавирусом успешнее Запада

Белоруссия успешнее Запада справляется с пандемией коронавируса, так как занималась укреплением медицины. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко.

По словам белорусского лидера, на Западе распространяют неправдивую информацию о ситуации с ковидом в Белоруссии. Журналисты пишут, что в стране якобы не лечат людей.

«Я еще больше погружен в это, чем вы, на Западе, все вместе взятые руководители. Более того, не знаю, переболели ли вы, но я перенес эту болезнь и знаю, что это за болезнь. Понимаете? Поэтому у меня и лично есть основания делать определенные выводы и советовать людям», — заявил Лукашенко в интервью CNN.

Он также прокомментировал свои слова о лечении ковида водкой и походом в баню. Президент пояснил, что просто пошутил и на самом деле так никто белорусов не лечит. Врачи работают по единым протоколам Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«Она дает единый протокол, что в Америке, что в Великобритании, что в России, что у нас. И мы лечим. Но оказались более успешными, потому что вы свою медицину развалили, а мы ее укрепляли постоянно», — отметил Лукашенко.

Президент добавил, что для такого телеканала должно быть стыдно распространять фейковую информацию.