Исполняющим обязанности президента Армении при добровольной отставке действующего лидера страны будет председатель Национального собрания республики. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на конституцию страны. Агентство напомнило, что сейчас спикером парламента Армении является Ален Симонян, а значит именно он займет президентское кресло после отставки Армена Саркисяна.

Главный закон республики предусматривает, что в случае ухода президента с поста по любым причинам в стране проводятся внеочередные выборы в срок не ранее чем через 25 и не позднее чем через 35 дней.

Кандидатов выдвигают депутаты парламента. Каждый претендент на президентский пост Армении должен получить не меньше 25% голосовой от всего состава палаты. Выбирают президента из представленных претендентов также парламентарии.

Срок президентских полномочий составляет семь лет. Один человек имеет право занять пост президента только один раз. Для ухода в отставку президент подает прошение парламенту. Он лишается своего поста после обнародования соответствующего указа.

О своей отставке президент Армении Армен Саркисян объявил в воскресенье, 23 января. Он заявил, что действующая конституция не позволяет ему влиять на внешние и внутренние политические процессы. При этом он полностью несет ответственность за все происходящее в стране.

Саркисян стал президентом Армении в 2018 году. Его кандидатуру на этот пост выдвинул бывший глава республики Серж Саргсян, который возглавлял Республиканскую партию Армении.