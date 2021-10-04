Объявлены лауреаты Нобелевской премии в области физиологии и медицины

Дэвид Джулиус и Ардем Патапутян стали лауреатами Нобелевской премии 2021 года в области физиологии и медицины. Об этом сообщили в Twitter-аккаунте премии.

Американский ученый Дэвид Джулиус уже является лауреатом многих престижных премий. Он получил известность благодаря исследованиям ощущений боли и тепла. Более 30 лет трудится в Калифорнийском университете в Сан-Франциско. Является членом Национальной академии наук США и Американской академии искусств и наук.

Вторым лауреатом стал еще один американский ученый, биолог и нейробиолог Ардем Патапутян, который имеет армянские корни. В 2017 году его избрали членом Национальной академии наук США. Патапутян трудится в Научно-исследовательском институте Скриппса, где занимается исследованиями в сфере биомедицины и руководит лабораторией.

Ранее сообщалось, что лауреаты Нобелевской премии получат награды в своих странах. В Стокгольме на церемонию допустят только местных жителей. Это связано с рисками распространения коронавируса.