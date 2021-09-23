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    23 сентября 2021, 16:58

    Лауреаты Нобелевской премии получат награды в своих странах

    Дарья Морозова

    Лауреатов Нобелевской премии — 2021 решили не собирать в одном месте из-за эпидемической ситуации в мире. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

    Премия состоится в Стокгольме, но только для местных жителей. Часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.

    Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен рассказал, что всех лауреатов в этот раз наградят в их странах, чтобы не собирать людей со всего мира в одном месте из-за угрозы распространения коронавируса.