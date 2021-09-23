Лауреаты Нобелевской премии получат награды в своих странах

Лауреатов Нобелевской премии — 2021 решили не собирать в одном месте из-за эпидемической ситуации в мире. Об этом сообщила радиостанция «Говорит Москва».

Премия состоится в Стокгольме, но только для местных жителей. Часть мероприятий пройдет в онлайн-формате.

Исполнительный директор Нобелевского фонда Видар Хельгесен рассказал, что всех лауреатов в этот раз наградят в их странах, чтобы не собирать людей со всего мира в одном месте из-за угрозы распространения коронавируса.