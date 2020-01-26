Объявленные персонами нон грата российские дипломаты покинули Болгарию

Российские дипломаты, объявленные Болгарией персонами нон грата, покинули страну.

Об этом сообщили в российском посольстве в Софии, пишет ТАСС. Двоим сотрудникам было дано двое суток на то, чтобы покинуть страну.

О высылке двух российских дипломатов Болгария объявила 24 января. Сотрудников российской дипмиссии болгарская сторона обвинила в шпионаже. В посольстве России подчеркнули, что никаких доказательств виновности дипломатов София не предъявила. Россия со своей стороны оставила за собой право на принятие ответных действий.

О расследовании дела о шпионаже стало известно накануне сообщения о высылке дипломатов.

На сайте ведомства сообщается, что один один сотрудник дипмиссии получил аккредитацию как первый секретарь консульского отдела российского посольства в Болгарии. Его заподозрили в том, что он с 2017 года собирал данные о том, как проходят выборы в стране.

Второй россиянин числится в Торговом представительстве России. В прокуратуре считают, что он запрашивал секретную информацию об энергетической безопасности Болгарии.

Однако в связи с положениями Венской конвенции и наличием иммунитета у обоих подозреваемых уголовное дело было прекращено.

В российском МИД сочли данный шаг провокационным, «идущим вразрез с конструктивным и традиционно взаимоуважительным характером российско-болгарских отношений».