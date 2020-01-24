Двух российских дипломатов объявили нежелательными персонами в Болгарии

Ранее министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева не исключила, что дипломатов вышлют из страны.

О расследовании дела о шпионаже стало известно накануне. Под подозрение прокуратуры попали двое россиян.

На сайте ведомства сообщается, что один получил аккредитацию как первый секретарь консульского отдела посольства России в Болгарии. В прокуратуре считают, что он с 2017 года собирал информацию о том, как в стране проходят выборы.

Второй россиянин числится в Торговом представительстве России. Его заподозрили в том, что он запрашивал секретную информацию об энергетической безопасности Болгарии.

Но в связи с положениями Венской конвенции и наличием иммунитета у обоих подозреваемых уголовное дело прекратили.

О своих подозрениях прокуратура сообщила в Министерство иностранных дел Болгарии.

«Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий», — заявили в посольстве.