    24 января 2020, 18:17

    Двух российских дипломатов объявили нежелательными персонами в Болгарии

    Анатолий Минкин

    Посольство России в Софии получило официальный документ, по которому двое дипломатов признаны властями Болгарии нежелательными персонами. Ранее в отношении сотрудников дипмиссии прокуратура страны завела дело о шпионаже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на посольство России.
    Двух российских дипломатов объявили нежелательными персонами в Болгарии

    Ранее министр иностранных дел Болгарии Екатерина Захарьева не исключила, что дипломатов вышлют из страны.

    О расследовании дела о шпионаже стало известно накануне. Под подозрение прокуратуры попали двое россиян.

    На сайте ведомства сообщается, что один получил аккредитацию как первый секретарь консульского отдела посольства России в Болгарии. В прокуратуре считают, что он с 2017 года собирал информацию о том, как в стране проходят выборы.

    Второй россиянин числится в Торговом представительстве России. Его заподозрили в том, что он запрашивал секретную информацию об энергетической безопасности Болгарии.

    Но в связи с положениями Венской конвенции и наличием иммунитета у обоих подозреваемых уголовное дело прекратили.

    О своих подозрениях прокуратура сообщила в Министерство иностранных дел Болгарии.

    «Никаких доказательств, подтверждающих осуществление ими деятельности, несовместимой с их статусом, представлено не было. Российская сторона оставляет за собой право на принятие ответных действий», — заявили в посольстве.