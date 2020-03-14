«Объявления стали звучать на русском». Пассажир «заболевшего» лайнера Costa Magica собрался на берег
На круизном лайнере Costa Magiса обнаружили коронавирус. Один из пассажиров судна россиянин Олег Овчинников рассказал «360», что их вот-вот отпустят на берег. Депозиты на борту им уже обнулили.
«Объявления по громкой связи стали звучать на русском. То есть мы здесь уже не в меньшинстве. И сейчас у нас начнется замер температуры. Будут вызывать палубу за палубой и всем мерить температуру. Нас попросили пока не собираться большими толпами, а сидеть в каютах и ждать», — рассказал россиянин.
По его словам, их вот-вот должны уже выпустить на берег. Овчинников записал видео приблизительно в полдень по местному времени, а часа в два их обещали отпустить на сушу. К этому времени должна проясниться ситуация и с билетами на самолет: компания собиралась предоставить россиянам билеты домой. В Россию их должны доставить чартерным рейсом.
Сейчас лайнер стоит в Гваделупе. Всего на борту судна 30 россиян.