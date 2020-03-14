«Объявления стали звучать на русском». Пассажир «заболевшего» лайнера Costa Magica собрался на берег

«Объявления по громкой связи стали звучать на русском. То есть мы здесь уже не в меньшинстве. И сейчас у нас начнется замер температуры. Будут вызывать палубу за палубой и всем мерить температуру. Нас попросили пока не собираться большими толпами, а сидеть в каютах и ждать», — рассказал россиянин.

По его словам, их вот-вот должны уже выпустить на берег. Овчинников записал видео приблизительно в полдень по местному времени, а часа в два их обещали отпустить на сушу. К этому времени должна проясниться ситуация и с билетами на самолет: компания собиралась предоставить россиянам билеты домой. В Россию их должны доставить чартерным рейсом.

Сейчас лайнер стоит в Гваделупе. Всего на борту судна 30 россиян.