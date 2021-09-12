Талибы* заявили, что теракты 11 сентября застали их врасплох

Талибы* осуждали теракты 11 сентября 2001 года в США и хотели избежать начала войны в Афганистане, но их не послушались. Об этом представитель движения Сухейль Шахин заявил Geo TV.

Шахин рассказал, что 20 лет назад он был помощником посла «Талибана»* в Пакистане Абдула Салама Заифа, и тогда они провели провели пресс-конференцию, осудив теракты. По его словам, талибы* тогда заявляли о готовности сотрудничать с США и просили решить вопрос без военного вторжения в Афганистан, но американцы к ним не прислушались.

Коалиция США впоследствии вторглась в Афганистан и оккупировала его. Шахин отметил, что тогда это было 150 тысяч американских солдат и их союзников. И результатом, по его словам, стало то, о чем они тогда предупреждали. Они отвоевали у них свободу.

Представитель движения указал, что теракты в США застали врасплох талибов*, находившихся у власти в Афганистане 20 лет назад. Шахин отметил, что они не знали об их подготовке.

ФБР ранее опубликовало первый из рассекреченных материалов о терактах 11 сентября.

* «Талибан», талибы — террористическая организация, запрещенная в России