Мир 23 апреля 2023, 01:37 Джоан Роулинг высмеяла трансгендеров, пообещавших бойкотировать телесериал о Гарри Поттере Daily Mail: Роулинг высмеяла трансгендеров, пообещавших бойкотировать телешоу о Поттере Кинопоиск

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Британская писательница Джоан Роулинг высмеяла борцов за права трансгендеров, которые пригрозили бойкотировать ее новое телешоу о Гарри Поттере. Газета Daily Mail написала, что автора «Поттерианы» заклеймили трансфобией за ее многочисленные нападки на активистов ЛГБТ-сообществ.

«Активисты пытаются организовать очередной бойкот моей работы. Предупрежден — значит вооружен, и потому я приняла меры предосторожности и запасла побольше шампанского», — написала Роулинг в соцсетях.

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В новом телевизионном шоу о «мальчике, который выжил» Роулинг выступит исполнительным продюсером.

Американскую телесеть HBO раскритиковали за то, что к участию в создании сериала о Гарри Поттера пригласили автора книг. В кинокомпании отметили, что участие Роулинг будет полезно для авторов шоу.