Шольц рассказал, почему он не может поехать на Украину

Решение властей Украины отказать президенту ФРГ Франку-Вальтеру Штайнмайеру в приеме стало «заметным инцидентом», который препятствует поездке канцлера ФРГ Олафа Шольца в Киев. Об этом заявил сам глава германского кабинета министров, рассуждая о своем гипотетическом визите на Украину. Слова Шольца привел ТАСС.

«Это стоит поперек дороги. <…> Не должно быть так, что стране, которая оказывает столько военной и экономической помощи, которая нужна для гарантий безопасности, столь важных в будущем, говорят: президенту нельзя приезжать», — сказал Шольц.

В апреле президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер сообщил, что визит делегации лидеров стран Евросоюза на Украину состоится без него. Глава государства пояснил, что его присутствие власти Украины сочли нежелательным.

По информации газеты Bild, против приезда Штайнмайера выступил лично лидер Украины Владимир Зеленский. Это произошло из-за того, что у президента ФРГ тесные связи с Россией.