Российский актер рассказал о невыполненном обещании Зеленского насчет «Миротворца»

Президент Украины Владимир Зеленский пообещал закрыть сайт «Миротворец» актеру Алексею Гуськову. Данное при случайной встрече слово глава государства не сдержал.

Гуськов рассказал о беседе с Зеленским в Вильнюсе в программе «Антонимы» с Антоном Красовским, выпуск которой опубликован на YouTube.

«Я сказал: „Володя, это мрак, это Средневековье. Ты этого не понимаешь?“ Он говорит: „Да, я уберу этот сайт“», — пояснил актер.

Разговор с Зеленским у него произошел сразу после его вступления в должность. Нового президента Украины Гуськов встретил, когда тот выходил из машины.

Через месяц, заметил актер, сайт действительно убрали. Но спустя еще такой же срок «Миротворец» вновь возобновил работу.

Алексея Гуськова внесли в базу «Миротворца» за публичную поддержку возвращения Крыма в состав России. Артисту запретили въезд на Украину, где похоронен его отец. Сам Гуськов в детстве провел в Киеве 10 лет.

Списки «Миротворца» пополняют не только сторонники воссоединения Крыма с РФ. Зимой 2021 года в базу внесли 15-летнюю школьницу из Киева за признание в нелюбви к украинскому языку.