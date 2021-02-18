Киевская школьница попала в базу «Миротворца» за критику украинского языка

Новый скандал вокруг языка набрал обороты на Украине. Причиной стал ролик в TikTok 15-летней школьницы из Киева. Девушка заявила, что ей не нравится украинский язык, тем более что в столице все горят по-русски. После того как ролики разошлись по Сети, данные школьницы оказались в базе сайта «Миротворец». Об этом сообщил сайт Vesti.Ua.

В карточке на девушку говорится, что она «сознательно принимала участие в информационной спецоперации против Украины и стала жертвой психологического насилия и российской пропаганды». Кроме того, там указаны ее адрес и просьба к правоохранительным органам Украины проверить семью.

В настоящий момент ролики с аккаунта девушки удалили, но они разошлись по разным социальным сетям — и в адрес школьницы и ее родителей посыпались оскорбления.

Как сообщил сайт «Украина.ру», там уже отметился бывший депутат Рады Игорь Мирошниченко. Он назвал девушку «криворотым тупым созданием».

В январе на Украине начала действовать очередная норма закона о государственном языке. Она обязывает использовать украинский язык во всех организациях сферы обслуживания. Это касается как клиентов, так и работников.

Накануне стало известно, что в Днепре бариста не смогла понять клиента, который делал заказ на украинском языке. Девушка извинилась, но от увольнения это ее не спасло.

Сайт «Миротворец» публикует личные данные людей, которые, по мнению организаторов, становятся врагами Украины. В базу также попадают люди, которые приезжают в Крым через российскую территорию. Сайт не имеет официального статуса, но украинские пограничники могут отказать внесенным в его базу во въезде в страну.