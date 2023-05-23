Мир 23 мая 2023, 10:18 Мишустин назвал главную сферу сотрудничества России с Китаем Премьер Мишустин: приоритетом для России останется сотрудничество с Китаем в энергетике РИА «Новости»

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Энергетика осталась для России приоритетом при выстраивании связей с Китаем. Она продолжила поставлять партнерам нефть, уголь и газ, сообщил на пленарном заседании Российско-Китайского бизнес-форума премьер-министр Михаил Мишустин. Фрагменты его выступления показала пресс-служба кабмина.

По его словам, Россия заняла первое место среди поставщиков нефти в Китай. Объемы экспорта угля, сжиженного и природного газа тоже увеличили.

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«Безусловный приоритет уделяем партнерству в энергетике», — объявил председатель правительства.

Михаил Мишустин сказал, что президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин в марте определили приоритеты сотрудничества стран в среднесрочной перспективе. Они поручили нарастить двустороннюю торговлю, улучшить логистику, повысить уровень кооперации в финансах и промышленности, укрепить энергетическое партнерство и развить сотрудничество в области технологий.

Форум открылся в конференц-центр в Шанхае, Михаил Мишустин впервые приехал в КНР в качестве премьер-министра. Товарооборот между Россией и Китаем в первом квартале 2023 года возрос на 41,3%. По словам председателя правительства, Китай в течение 13 лет оставался крупнейшим партнером России.