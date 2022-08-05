Объем торговли между Россией и Германией увеличился, несмотря на санкции

Доходов России от торговли с Германией хватит на покрытие нужд специальной военной операции на Украине. Из-за роста цен траты немецких властей выросли на 39%, сообщило издание Die Welt.

«Несмотря на все эмбарго на уголь, золото, сталь и даже шнапс: доходы России от сделок с Германией продолжают расти. Переводов из Германии достаточно, чтобы в значительной степени покрыть регулярные военные расходы Путина», — заявил журналист Олаф Герсеманн.

Он объяснил это ростом цен на газ. В июне Германия заплатила России 3,5 миллиарда евро, то есть на 5% больше, чем в мае, и на 39% больше, чем год назад. При этом объемы поставок сократились на 30%. Автор статьи отметил, что благодаря этому российские власти не только пополнили казну, но и сохранили топливо для будущей добычи и сделок.

Лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла призвал власти ФРГ отказаться от санкционной политики, так как она бессмысленна и наносит вред Европе, а не России.