Лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил за то, чтобы немецкие власти отказались от антироссийских санкций. Он назвал текущую политику ФРГ бессмысленной.

«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск „Северного потока — 2“ не должен быть табу», — сказал Хрупалла. Его процитировало издание Die Freie Welt.

Лидер партии также выступил против планов немецких властей в отношении распределения газа, которые вступят в силу 1 октября. Политик отметил, что сейчас нельзя перекладывать на потребителей дополнительные расходы газовых концернов, вынужденных закупать альтернативу топливу из России.

Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2». Он посчитал, что это является решением проблемы с обеспечением домов и промышленных предприятий энергоснабжением.

Ранее депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт высказал мнение, что санкции вредят обычным людям и немецкому бизнесу. Об этом написал RT.