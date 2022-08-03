Лидер «Альтернативы для Германии» призвал власти ФРГ отказаться от санкций против России
Хрупалла призвал власти Германии отказаться от санкций против России
Лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла выступил за то, чтобы немецкие власти отказались от антироссийских санкций. Он назвал текущую политику ФРГ бессмысленной.
«Необходимо покончить с бессмысленной санкционной политикой, которая вредит Германии больше, чем России. При этом запуск „Северного потока — 2“ не должен быть табу», — сказал Хрупалла. Его процитировало издание Die Freie Welt.
Лидер партии также выступил против планов немецких властей в отношении распределения газа, которые вступят в силу 1 октября. Политик отметил, что сейчас нельзя перекладывать на потребителей дополнительные расходы газовых концернов, вынужденных закупать альтернативу топливу из России.
Бывший канцлер ФРГ Герхард Шредер выступил за запуск «Северного потока — 2». Он посчитал, что это является решением проблемы с обеспечением домов и промышленных предприятий энергоснабжением.
Ранее депутат бундестага и уполномоченный фракции «Альтернатива для Германии» по российским немцам Евгений Шмидт высказал мнение, что санкции вредят обычным людям и немецкому бизнесу. Об этом написал RT.