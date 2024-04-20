Мир 20 апреля 2024, 12:24 Объект инфраструктуры взорвали в Запорожье Власти Запорожья сообщили о повреждении объекта городской инфраструктуры Unsplash

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В Запорожье взрывной волной накрыло объект городской инфраструктуры. В результате атаки он получил повреждения, сообщил назначенный украинскими властями секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев в Telegram-канале.

«В результате удара был поврежден объект инфраструктуры», — написал он.

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Куртеев добавил, что люди и жилые дома не пострадали.

В субботу сигналы воздушной тревоги также прозвучали в таких областях, как Черниговская, Сумская, Полтавская, Черкасская, Кировоградская, Харьковская и Днепропетровская.

Накануне под Одессой прогремело несколько взрывов. В результате повреждения получили два терминала по перевалке агропродукции в порту Южный.