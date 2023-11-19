Мир 19 ноября 2023, 11:45 Объект инфраструктуры повредили в Киевской области ОВА: в Киевской области повредили объект инфраструктуры, начался пожар Соцсети

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После взрывов в Киевской области повреждения получил объект инфраструктуры. Об этом в Telegram-канале написал глава областной военной администрации Руслан Кравченко.

«В одном из районов поврежден инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет», — написал он.

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Кравченко добавил, что пожар потушили. Спецслужбы устраняют последствия.

Также глава ОВА заявил, что в Киевской области около пяти часов звучал сигнал воздушной тревоги — сработала система ПВО. Он призвал жителей во время сигнала сирен прятаться в укрытия.

Ранее власти Киева объявили воздушную тревогу после взрывов. Сирены гудели в Никопольском районе Днепропетровской области, Хмельницкой, Винницкой, Полтавской и Сумской областях.