Мир 19 ноября 2023, 00:44 Взрывы раздались в Киеве, в городе объявили тревогу РИА «Новости»

Читать 360tv в

Власти Киева объявили воздушную тревогу. В городе раздаются взрывы, сообщили украинские мониторинговые Telegram-каналы и СМИ.

В Белоцерковском районе Киева сработала система ПВО, сообщил Telegram-канал «Зеркало недели».

Реклама

Воздушную тревогу также объявили в Хмельницкой, Винницкой, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Полтавской и Сумской областях Украины. Также сирены гудят в Никопольском районе Днепропетровской области.

Днем ранее сирены воздушной тревоги включили в Сумской и Черниговской областях Украины. В Черниговской сигнал сработал в 11:29 по местному времени, а через минуту тревога началась в Сумской области. Утром 18 ноября воздушную тревогу объявляли в Киеве, а также в Сумской, Черниговской, Киевской и еще нескольких областях Украины.