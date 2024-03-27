Мир 27 марта 2024, 09:23 Обама предпочел Байдену Клинтон, чем рассердил его помощников NYT: помощников Байдена не устроил выбор Обамы в пользу Клинтон РИА «Новости»

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Помощник президента США Джо Байдена на условиях анонимности рассказал The New York Times, что он и его коллеги были недовольны тем, что Барак Обама перед выборами в 2016 году предпочел поддержать Хиллари Клинтон, а не Байдена. На тот момент Обама посчитал, что у Клинтон шансы на победу выше.

Однако он просчитался — победу одержал республиканец Дональд Трамп.

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«Это решение породило недоверие и стойкое негодование среди некоторых помощников Байдена», — отметил источник, который до сих пор работает в Белом доме.

Собеседник выразил уверенность, что в 2016 году Байден мог обойти Трампа, но ставку сделали не на того человека.

Даже в 2019 году Обама публично не поддерживал Байдена до тех пор, пока он не стал единственным кандидатом от демократов.

Ранее пресс-секретаря Белого дома оскорбил вопрос журналиста об умственных способностях Байдена.