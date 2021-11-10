Обама опозорился в Глазго, перепутав Шотландию и Ирландию

Бывший президент США Барак Обама допустил ряд неточностей, выступая на климатической конференции COP26, которая проходит в Глазго.

Как сообщила Strana.ua, в своем выступлении экс-глава Белого дома назвал шотландский Глазго «Изумрудным островом», что можно назвать ошибкой, поскольку традиционно это наименование употребляется по отношению к Ирландии.

Кроме того, Обама назвал Уильяма Шекспира бардом. А в Шотландии это слово относится к выдающемуся поэту XVIII века Роберту Бернсу.

В своей речи Обама также критиковал Китай и Россию из-за отсутствия их лидеров в Глазго. Бывший американский президент оценил энергичность молодых активистов, которую те продемонстрировали в Глазго во время многочисленных климатических мероприятий и протестов.

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо принял участие в климатической конференции СОР26, которая проходит в Глазго. Он обратился к мировым лидерам, которые также присутствовали на мероприятии, с просьбой спасти человечество. Он опубликовал пост, в котором написал, что присоединяется к словам генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша принять всевозможные меры для защиты планеты.