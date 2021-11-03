Ди Каприо обратился к мировым лидерам с просьбой спасти человечество

Голливудский актер Леонардо Ди Каприо принял участие в климатической конференции СОР26, которая проходит в Глазго. Он обратился к мировым лидерам, которые также присутствовали на мероприятии, с просьбой спасти человечество. Об этом написал сайт kp.ru со ссылкой на Twitter-аккаунт артиста.

Лео опубликовал пост, в котором написал, что присоединяется к словам генерального секретаря ООН Антониу Гуттериша принять всевозможные меры для защиты планеты.

«Я присоединяюсь к Антониу Гуттеришу и призываю лидеров на конференции COP26 действовать решительно по вопросу климата, защитить наше будущее и спасти человечество. Сейчас настало время для амбиций, солидарности и действий», — написал Ди Каприо.

Ранее Ди Каприо обратил внимание на лесные пожары в Якутии. Он обещал оказать помощь активистам в связи с непростой ситуацией.