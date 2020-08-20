Кандидатом в вице-президенты США от демократов утвердили Камалу Харрис

Демократическая партия США утвердила кандидатом в вице-президенты Камалу Харрис. Сенатор от Калифорнии стала первой в истории темнокожей женщиной, которую выдвинули на столь высокий пост.

«Для меня большая честь выступать перед вами. То, что я здесь сегодня вечером, является свидетельством преданности делу предшествующих мне поколений. Женщин и мужчин, которые так сильно верили в обещание равенства, свободы и справедливости для всех», — заявила Харрис.

Она поблагодарила свою мать за то, что она всему ее научила, и кандидата на пост президента США Джо Байдена за предоставленную возможность.

18 августа бывший вице-президент Соединенных Штатов Джо Байден официально стал кандидатом в президенты от Демократической партии. Выборы главы Американского государства пройдут 3 ноября. Главным соперником Байдена станет действующий руководитель США Дональд Трамп.