Мир 12 марта 2024, 03:21 Оба немецких офицера неправильно подключились к беседе об ударах по России NTV: немецкий офицер Герхартц неправильно подключился к разговору об атаке на РФ Unsplash

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Инспектор ВВС ФРГ Инго Герхартц, как и начальник отдела операций и учений командования ВВС бундесвера Грефе, использовал неправильное подключение во время секретного разговора о возможности нанесения ударов по Крымскому мосту ракетами Taurus. Об этом сообщил телеканал NTV.

По данным телеканала, ошибку Герхартца подтвердил министр обороны ФРГ Борис Писториус после специального заседания комитета по обороне бундестага.

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«Однако по данным расследования, у него не было утечки данных, в отличие от другого участника разговора», — сообщили журналисты.

В начале марта главный редактор RT Маргарита Симоньян опубликовала аудиозапись секретного разговора двух высокопоставленных немецких офицеров, которые обсуждали возможность передачи ВСУ ракет Taurus и удары ими по Крымскому мосту. Позже в Министерстве обороны ФРГ признали утечку записи.

Позже немецкий министр обороны Борис Писториус заявил, что утечка произошла из-за того, что один из участников беседы — Франке Грефе — подключился по незащищенному соединению.