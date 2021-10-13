Украина и ЕС договорились об энергетическом диалоге

Украина и Евросоюз в ходе саммита договорились начать стратегический энергетический диалог между странами. Об этом сообщил ТАСС.

«Во время встречи <…> мы договорились начать стратегический энергетический диалог высокого уровня между Украиной и ЕС. Необходимо выработать совместное долгосрочное видение энергетической безопасности Европы», — сказал президент Украины Владимир Зеленский.

Он добавил, что Украина хочет сохранить транзит российского газа в Европу по своей территории, чтобы не нести финансовые потери, написал RT.

Ранее власти Молдавии обратились в Евросоюз с просьбой начать срочные поставки газа через Румынию, чтобы компенсировать нехватку топлива в связи со снижением поставок из России.