Молдавия попросила ЕС начать поставки газа через Румынию

Власти Молдавии обратились в Евросоюз с просьбой начать срочные поставки газа через Румынию, чтобы компенсировать нехватку топлива в связи со снижением поставок из России. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на участников переговоров.

По данным издания, объем поставок российского газа на территорию Молдавии снизился. При этом цены на энергоноситель выросли до 790 долларов за тысячу кубометров. Это слишком высокая цена для официального Кишинева. В этой связи Молдавия запросила помощи у Евросоюза о возможности наладить поставки газа через территорию соседней Румынии.

Получится это сделать или нет пока неизвестно. Запасы газа в Европейском союзе находятся на рекордно низком уровне. Помощи от Румынии Молдавии тоже ждать не стоит. Страна старается самостоятельно покрыть потребности в энергоносителе.

Возможность организовать поставки газа из Румынии в Молдавию есть. Газопровод Яссы-Унгены открыли еще в 2014 году, но за все это время топливо по нему ни разу не поставляли. Годовые потребности Молдавии вместе с Приднестровьем составляют 2,9 миллиарда кубометров. Все это покрывается поставками «Газпрома» через территорию Украины.

Срок контракта между российским поставщиком и «Молдовагазом» истек в сентябре. Сейчас стороны ведут переговоры о новых условиях поставок и на это время срок действия документа продлили. Но все упирается в цену. Стоимость энергоносителя в холодное время года привязана к данным рынка дизельного топлива и мазута. Цены на рынке нефтепродуктов тоже идут вверх, а значит цена за тысячу кубометров газа для Молдавии в октябре составит 790 долларов. При этом средняя цена в 2021 году для республики составляла 200 долларов за тысячу кубометров.

Решение действующего правительства Молдавии раскритиковал лидер партии Социалистов Игорь Додон. Он заявил, что обещания властей начать покупку газа в Евросоюзе — это просто популизм, потому что в поставках будет тот же российский энергоноситель, который станет еще дороже из-за дополнительных затрат на транспортировку.