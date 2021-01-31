ОАЭ предоставят иностранцам возможность получить гражданство

«Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию», — сообщил премьер-министра ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

По предварительным данным, претендовать на гражданство смогут инвесторы, изобретатели, врачи, ученые и художники, а также члены их семей. Но для каждой категории предусмотрены свои правила.

Например, инвесторам необходимо владеть недвижимостью на территории ОАЭ или патентами, одобренными Министерством экономики страны. Врачи и инженеры должны работать в уникальной научной сфере, в которых нуждается государство и обязательно иметь опыт работы не менее 10 лет. А ученые должны заниматься активной исследовательской деятельностью и иметь престижные награды.

Заявления будут рассматривать местные управления исполнительной власти и правительство.

Раньше приезжие таланты жили по визам. В ОАЭ богатейшая программа соцобеспечения граждан. Государство гарантирует не только работу, но жилье и безбедную жизнь.

На прошлой неделе в ОАЭ одобрили использование российской вакцины «Спутник V».