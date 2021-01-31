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    31 января 2021, 08:17

    ОАЭ предоставят иностранцам возможность получить гражданство

    Анастасия Калинина

    Впервые власти Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) разрешили иностранцам получать гражданство. Они приняли поправки в закон, в котором прописали несколько категорий граждан. Об этом сообщило агентство WAM.

    «Новое постановление направлено на привлечение талантливых людей, которые будут способствовать нашему развитию», — сообщил премьер-министра ОАЭ, шейх Мохаммед ибн Рашид Аль Мактум.

    По предварительным данным, претендовать на гражданство смогут инвесторы, изобретатели, врачи, ученые и художники, а также члены их семей. Но для каждой категории предусмотрены свои правила.

    Например, инвесторам необходимо владеть недвижимостью на территории ОАЭ или патентами, одобренными Министерством экономики страны. Врачи и инженеры должны работать в уникальной научной сфере, в которых нуждается государство и обязательно иметь опыт работы не менее 10 лет. А ученые должны заниматься активной исследовательской деятельностью и иметь престижные награды.

    Заявления будут рассматривать местные управления исполнительной власти и правительство.

    Раньше приезжие таланты жили по визам. В ОАЭ богатейшая программа соцобеспечения граждан. Государство гарантирует не только работу, но жилье и безбедную жизнь.

    На прошлой неделе в ОАЭ одобрили использование российской вакцины «Спутник V».