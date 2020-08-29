ОАЭ отменили торговый бойкот Израиля

Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян отменил экономический бойкот Израиля. Указ подписан на фоне решения о нормализации отношений между двумя странами. Теперь Израиль может ввозить в ОАЭ любые товары и торговать ими.

О подписанном президентом ОАЭ указе сообщило агенство WAM. В сообщении отмечается, что документ разрешит ввозить в ОАЭ, обменивать, торговать или владеть товарами, сделанными в Израиле.

После отмены закона о бойкоте в Израиле представители компаний в ОАЭ смогут подписывать соглашения с лицами, проживающими там. Речь идет о коммерческих, финансовых или других видах сделок.

«Указ является частью усилий ОАЭ по расширению дипломатического и коммерческого сотрудничества с Израилем и представляет собой дорожную карту для начала совместного сотрудничества», — заявили в агентстве.

В будущем подписанный указ должен простимулировать экономический рост и продвижение технологических инноваций между двумя сторонами.

В начале августа Дональд Трамп заявил о подписанном мирном соглашении между Израилем и ОАЭ. Согласно документу, Израиль временно не будет претендовать на еврейские поселения на Западном берегу реки Иордан.