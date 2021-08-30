Сын Трампа рассказал о вкладе американцев в оружие «Талибана»*

Боевики террористического движения «Талибан»* захватили оружие, которое оставили в Афганистане военные США на общую сумму 85 миллиардов долларов. Таким образом, каждый американец потратил 265 долларов на вооружение радикальной группировки. Об этом на своей странице в Twitter написал сын бывшего президента США Дональд Трамп-младший.

По его подсчетам, американские военные оставили в Афганистане более 22 тысяч внедорожников, восемь тысяч грузовиков, 634 бронетранспортера, 169 противовзрывных машин, 169 танков и несколько сотен тысяч единиц оружия, более сотни вертолетов и более пятидесяти военных самолетов.

«Вооружение на сумму 85 миллиардов долларов, оставленные террористам Талибана*, означают, что каждый мужчина, женщина и ребенок в Америке вложили около 265 долларов в террористические дела, при условии, что в стране проживает плюс минус 320 миллионов граждан. Молодцы демократы», — подписал Трамп-младший.

В комментариях пользователи напомнили сыну политика, что именно его отец заключил соглашение с «Талибаном»* и не смог в обозначенные сроки вывести из страны всю технику и вывести войска.

О захвате талибами* американской авиации со ссылкой на осведомленные источники сообщал телеканал Al Arabiya. Собеседники журналистов не исключали, что террористам будет сложно использовать сложную технику, так как среди них нет обученных пилотов.

Также источники не исключили, что после вывода военных с территории Афганистана Пентагон начнет наносить авиаудары, чтобы уничтожить всю оставленную в стране военную технику.

*«Талибан» — террористическое движение, запрещенное в России