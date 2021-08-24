Al Arabiya узнал о захвате талибами* самолетов и вертолетов США

Движение «Талибан»* завладело несколькими американскими вертолетами, самолетами и противотанковыми ракетами. Военные США бросили их на территории Афганистана. Об этом сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на источники.

«Пока нет решения о том, чтобы предпринять шаги для ликвидации того, что попало в руки „Талибана“*. Возможно, талибам* будет трудно использовать вертолеты и самолеты, так как нет пилотов, техническое обслуживание талибам* также недоступно», — заявил собеседник телеканала.

По информации источника, Штаты сначала завершат эвакуацию, а потом будут решать, наносить ли авиаудары, чтобы «Талибан»* не смог воспользоваться техникой.

Ранее представитель политического офиса этого движения в Катаре Мохаммад Сохаил Шахин сказал, что продление пребывания контингента военных США в Афганистане после 31 августа является красной линией. Талибы* будут считать его как оккупацию страны.

«Если США или Великобритания захотят дополнительное время для продолжения эвакуации, наш ответ — нет. Или они столкнутся с последствиями», — подчеркнул Шахин.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что лидеры «Талибана»* создадут совет из 12 человек для управления Афганистаном.

* «Талибан» — террористическая организация, запрещенная в РФ.