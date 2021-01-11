Лукашенко рассказал о планах после ухода с поста президента

На опубликованных кадрах видно, что белорусский лидер сидит за рулем автомобиля и беседует с журналисткой, которая находится на пассажирском сидении.

Лукашенко отметил, что если раньше он остро реагировал на то, что ему придется оставить свой пост, то сейчас он уже с этим смирился и просто ждет подходящего времени.

На вопрос о том, чем он займется на пенсии, белорусский лидер признался, что мемуары он писать не готов, хотя ему есть, что вспомнить и рассказать следующим поколениям.

«Я буду, наверное, отдыхать. Если нужно — буду помогать, чтобы сохранить кусочек этой страны, этой земли для детей. Новое поколение приходит, они должны взять на себя в ближайшее время ответственность за будущее страны», — сказал Лукашенко.

В этой же программе белорусский лидер признался, что единственный человек, которого он считает другом — это президент России Владимир Путин. По его словам, в прошлом году это подтвердилось в очередной раз.

Лукашенко отметил, что он много раз задумывался о дружбе и своем окружении и пришел к выводу, что больше друзей у него нет. Но достаточно много противников, которые со временем могут перерасти в настоящих врагов.