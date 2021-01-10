Лукашенко назвал своего единственного друга

У президента Белоруссии Александра Лукашенко нет друзей, но есть «очень много противников». Единственный человек, которого глава Белоруссии считает своим другом, — это президент России Владимир Путин.

«Да, я его (Путина — прим. ред.) считаю своим другом, и в этом году он подтвердил, что он является не только моим другом, но и другом белорусского народа. Искренне», — заявил Лукашенко в программе «Действующие лица» с Наилей Аскер-заде на канале «Россия 1».

Руководитель Белорусского государства отметил, что много раз задумывался о дружбе и пришел к выводу, что больше друзей у него нет, зато есть очень много противников. По словам Лукашенко, время покажет, станут ли они его врагами.

В этой же программе президент Белоруссии отметил, что не держит зла на украинского лидера Владимира Зеленского, но «с колена он бы с ним не поздоровался».

«Действующие лица» с Лукашенко «Россия 1» покажет сегодня, 10 января, начало в 21:30.