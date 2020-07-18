NYT узнала, кто и как взломал знаменитостей в Twitter

Молодые люди из США и Великобритании в мессенджере Discord обсуждали хакерскую атаку на аккаунты знаменитостей в Twitter. Руководивший ими человек уверял, что работает в социальной сети.

Схему придумал пользователь Discord с ником Kirk, сообщила газета The New York Times со ссылкой на принявших участие в атаке хакеров. Они предоставили изданию скриншоты своих переписок в мессенджере.

Организатор взлома утверждал, что имеет доступ к аккаунтам пользователей Twitter благодаря своей работе.

«Я работаю в Twitter, никому не показывай это сообщение, серьезно», — написал он собеседнику под ником lol.

Профиль Kirk в Discord появился недавно — 7 июля. До атаки на соцсеть, которая произошла в минувшую среду, в хакерских кругах об этом пользователе ничего не знают. Неизвестной осталась его личность и для людей, работавших над взломом.

Участники атаки начали общаться незадолго до ее начала. Kirk написал lol вечером во вторник, а в среду разговаривал с пользователем ever so anxious. Оба известны в среде хакеров: они появлялись на портале OGusers.com, где продают украденные в соцсетях «ценные» имена владельцев аккаунтов.

По словам хакера PlugWalkJoe, Kirk получил доступ к системам и серверам Twitter через канал компании в корпоративном мессенджере Slack. lol и ever so anxious полагалась своя доля за каждую проведенную транзакцию. Kirk быстро внес изменения в основные параметры безопасности учетных записей и доказал, что контролирует их, отсылая фото из внутренних систем Twitter. Именно он, по словам других хакеров, взламывал аккаунты знаменитостей и позже перестал выходить на связь с посредниками.

Кто стоит за ником Kirk и что двигало этим человеком, пока не ясно. Lol рассказал, что ему 20 и живет он в США. Приятелю хакера, ever so anxious, 19 лет, он из Великобритании и живет с мамой.

По словам следователей, некоторые детали, о которых рассказали взломщики, совпадают с полученными в результате расследования данными.

От атаки неизвестных пострадали аккаунты многих американских знаменитостей, в том числе Илона Маска, Майкла Блумберга, Джеффа Безоса и других.