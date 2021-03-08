NYT сообщила о планах США провести кибератаки против России

США в ближайшие три недели планируют провести секретные кибератаки на российские сети, сообщила The New York Times. По данным издания, атака будет сопровождаться экономическими санкциями.

Неназванные американские чиновники, на которых ссылается газета в своем материале, заявляют, что атаки «не будут видны извне», но о них узнают российское руководство, разведка и военные.

Кроме того, по данным собеседников газеты, американский президент Джо Байден намерен подписать исполнительный указ для усиления защиты правительственных компьютерных систем, чтобы предотвращать кибератаки в будущем.

Отмечается, что эти кибератаки станут ответом на атаку на программного обеспечения компании SolarWinds, клиенты которой подверглись кибератаке в декабре 2020 года. Хакеры в тот раз нацелились на различные правительственные учреждения США. Тогда некоторые американские СМИ обвинили в атаке российских киберпреступников. При этом никаких доказательств этому никто не привел. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Москва не имеет отношения ко взлому систем.

Власти США решили отреагировать на кибератаки на американские ведомства еще в феврале. О том, что ответ будет включать в себя не только санкции, заявлял тогда помощник главы Вашингтона Джейк Салливан.