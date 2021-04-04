NYT: предвыборный сайт Трампа повторно снимал деньги пользователей

Во время предвыборной президентской кампании экс-лидер США Дональд Трамп запустил сайт для сбора пожертвований. При этом на платформе повторно списывали деньги с банковских карт спонсоров без их ведома, сообщило издание The New York Times.

«Столкнувшись с нехваткой наличных средств, кампания Трампа в сентябре прошлого года установила регулярные пожертвования по умолчанию для онлайн-доноров каждую неделю вплоть до выборов», — заявили авторы статьи.

По информации издания, пользователи могли отказаться от автоматического списания только вручную. Для этого они должны были снять определенную галочку на сайте. При этом предупреждение о повторном пожертвовании были прописаны на платформе мелким шрифтом.

Перед началом выборов в личном кабинете спонсоров появилась еще одна функция. Она автоматически удваивала сумму платежа. В итоге пользователи стали жаловаться в банки. Как отмечают журналисты, Трамп вернул людям порядка 122 миллионов долларов. Такая цифра составляет 10,7% от всей пожертвованной суммы.

Ранее Трамп заявил, что не исключает своего участия в выборах нового президента США в 2024 году.