NYT: Boeing скрыл неполадки, которые стали причиной катастрофы 10 лет назад

Boeing 737 10 лет назад потерпел крушение под Амстердамом. Тогда погибли девять человек. Сначала в катастрофе обвинили экипаж, который якобы не отреагировал должным образом, когда отказала автоматика. Позже выяснилось, что одной из причин падения самолета также стала его неудачная конструкция и просчеты во время постройки. Комиссия об этом сначала умолчала из-за давления Boeing.

Издание выяснило, что между катастрофой 10-летней давности и крушениями 737 МAX в Индонезии в 2018 году и Эфиопии в 2019 году есть общие детали. Boeing категорически эту связь отрицает, однако член Национальной комиссии по транспортной безопасности США Джо Седор заявил NYT, что определенные сходства у трех крушений есть.

Эксплуатацию Boeing 737 MAX приостановили после двух авиакатастроф в Индонезии в октябре 2018 года (погибли 189 человек) и в Эфиопии в марте 2019 года (погибли 157 человек). В компании Boeing тогда признали, что оба крушения произошли из-за сбоя в работе системы, которая корректирует положение лайнера в воздухе в автоматическом режиме.