СМИ узнали о новых проблемах Boeing 737 Max

В программном обеспечении самолета Boeing 737 MAX найдены новые недочеты. Возобновление полетов этой модели лайнеров может быть отложено из-за некорректной работы системы предполетного контроля некоторых элементов самолета.

Как стало известно The Wall Street Journal, в компании уже работают над устранением дефекта, и надеются, что в ближайшее время он будет устранен.

Несколькими днями ранее сообщалось, что в результате испытаний программного обеспечения были найдены новые ошибки. В частности, два бортовых компьютера этой модели самолетов не смогли установить связь друг с другом.

В начале января Федеральное управление гражданской авиации США (FAA) обнаружило у самолета проблемы с проводкой — связки проводов были установлены так близко, что могло произойти короткое замыкание.

Многочисленные проверки лайнеров Boeing 737 MAX начались после двух катастроф с участием самолетов той модели с разницей в несколько месяцев. В 2018 год в Индонезии погибли 189 человек, в 2019 голу в Эфиопии — 157 человек.

Эксперты утверждают, что причиной трагедий стало программное обеспечение. В частности, система, корректирующая положение самолета. Из-за сбоя система опускала нос самолета, а пилоты не знали, как с этим бороться и как ее отключить.