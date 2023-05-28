Мир 28 мая 2023, 21:49 «Всего на неделю». У США почти не осталось оружия из-за помощи Украине Полковник Макгрегор: оружия США хватит только на неделю интенсивных боев на Украине Unsplash

Читать 360tv в

Оставшегося оружия Вашингтона хватило бы только на неделю интенсивных боев из-за украинского конфликта. Об этом рассказал бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в своем блоге на YouTube.

«Наши военные запасы истощаются. Кто-то спросил меня: „Если у нас будет большая война, сможем ли мы с ней справиться?“ Я сказал: „Ну, если она продлится всего неделю, то да“», — заявил офицер.

Реклама

Он выразил уверенность, что американская армия не способна серьезно биться более семи дней. По истечению этого срока у нее не останется необходимых боеприпасов и оружия. Сейчас военные ресурсы США оставляют желать лучшего, однако руководство страны не хочет это замечать.

При этом Штаты начинают потихоньку признавать реальное положение дел. Такое мнение выразил глава МИД РФ Сергей Лавров, комментируя слова генерала армии США Марка Милли о невозможности возвращения киевским режимом всех регионов по состоянию на 1991 год.